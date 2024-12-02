На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 20 0

В Кроноцком заливе на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение произошло утром 2 декабря в акватории Тихого океана

Фото: www.globallookpress.com/Александр Пирагис

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Эпицентр — в водах Тихого океана, но угроза цунами в регионе, по данным МЧС, отсутствует.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Кроноцком заливе на Камчатке. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления (ГУ) МЧС России по Камчатскому краю.

«Землетрясение произошло утром 2 декабря в акватории Тихого океана в 155 километрах северо-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа, на глубине 58 километров», — сказано в публикации.

В ведомстве подземный толчок охарактеризовали как «ощущаемое сейсмособытие», эпицентр находился в Кроноцком заливе. По данным специалистов, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского были зафиксированы отголоски силой до двух баллов
В отдельных районах землетрясение ощущалось силой два балла.

Представители МЧС подчеркнули, что угроза цунами в связи с землетрясением отсутствует. Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее 5-tv.ru писал о последствиях землетрясения у побережья японской префектуры Исикава.

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