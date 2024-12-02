Шестилетняя девочка отравилась уксусом в Приморье

Ребенок госпитализирован, в обстоятельствах инцидента разбирается прокуратура.

Шестилетняя девочка выпила разбавленную водой уксусную эссенцию и попала в больницу в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры. Отмечается, что отделение ведомства в Пограничном муниципальном округе проводит проверку по факту происшествия.

Отравление случилось 30 ноября, семья девочки приехала в Приморье из Уссурийска. Вместе с родителями она была в гостях в селе Богуславка. Оставшись без присмотра, выпила едкую смесь, которую хозяева дома используют для уборки. А все потому что налита она была в пластиковую бутылку из-под детской воды.

«Ребенок госпитализирован. Угрозы ее жизни нет. Семья ранее не состояла на учетах в органах системы профилактики. Ход и результаты доследственной проверки поставлены в ведомстве на контроль», — сказано в заявлении прокуратуры.

Представители надзорного ведомства обращаются к родителям несовершеннолетних с призывом не оставлять детей без внимания. Потому что стоит лишь ненадолго отвлечься, и последствия не заставят себя ждать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об отравлениях подростков в Москве и Петербурге. Одного из них увезли в больницу из столичного клуба. На фоне ситуации в обоих городах проводятся рейды по выявлению нарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.