Шестилетняя девочка отравилась уксусом в Приморье

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 29 0

Шестилетняя девочка отравилась уксусом в селе Богуславка Приморского края

Шестилетняя девочка отравилась уксусом в Приморье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Ребенок госпитализирован, в обстоятельствах инцидента разбирается прокуратура.

Шестилетняя девочка выпила разбавленную водой уксусную эссенцию и попала в больницу в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры. Отмечается, что отделение ведомства в Пограничном муниципальном округе проводит проверку по факту происшествия.

Отравление случилось 30 ноября, семья девочки приехала в Приморье из Уссурийска. Вместе с родителями она была в гостях в селе Богуславка. Оставшись без присмотра, выпила едкую смесь, которую хозяева дома используют для уборки. А все потому что налита она была в пластиковую бутылку из-под детской воды.

«Ребенок госпитализирован. Угрозы ее жизни нет. Семья ранее не состояла на учетах в органах системы профилактики. Ход и результаты доследственной проверки поставлены в ведомстве на контроль», — сказано в заявлении прокуратуры.

Представители надзорного ведомства обращаются к родителям несовершеннолетних с призывом не оставлять детей без внимания. Потому что стоит лишь ненадолго отвлечься, и последствия не заставят себя ждать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об отравлениях подростков в Москве и Петербурге. Одного из них увезли в больницу из столичного клуба. На фоне ситуации в обоих городах проводятся рейды по выявлению нарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

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