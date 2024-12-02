«Мирные» акции с коктейлями Молотова: в беспорядках в Грузии пострадали десятки полицейских

Такое поведение президент страны Саломе Зурабишвили называет «гражданским протестом в приемлемой форме». Действия радикалов поддерживают и представители Евросоюза.

Более 20 полицейских были ранены во время очередных ночных беспорядков в Тбилиси. Всего же за время акций протеста, которые захлестнули грузинскую столицу после заявления премьер-министра о том, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз приостановлены, задержаны более 200 митингующих. Двое пытались поджечь здание парламента.

На улицах летят петарды и коктейли Молотова. Причем в рядах оппозиционеров замечены хорошо экипированные спецгруппы, и команды им отдаются совсем не на грузинском языке. Вся эта картина все больше напоминает копию сценария Майдана десятилетней давности. Из эпицентра передает корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Грузинский парламент, как после боевых действий: черные стены, выбитые окна, рабочие восстанавливают коммуникации и вешают камеры наблюдения. На окнах парламента все больше разбитых стекол. Менять их не успевают, да, и, наверное, пока нет никакого смысла. Потому что беспорядки, скорее всего, продолжатся и сегодняшней ночью. Поэтому оконные проемы нижних этажей закрыли листами фанеры и приварили металлические решетки.

Толпа пыталась ворваться в здание, но получила отпор. В полицейских, которые держали оборону у стен парламента и не пускали оппозицию в разбитые окна, летели бутылки, камни и фейерверки. Единственное, чем отвечали правоохранители — иногда увеличивали мощность струи пожарных гидрантов, из которых поливали протестующих.

Массовые беспорядки в центре Тбилиси напоминают известный сценарий цветных революций. Даже если не углубляться в суть политических противоречий, хорошо виден почерк Майдана. И десять лет назад, и сейчас все завязано на евроинтеграции. Погромы в Тбилиси устраивают хорошо подготовленные люди в масках, респираторах, противогазах и непромокаемой одежде.

Сначала они танцевали и пели песни. Теперь строят баррикады, жгут покрышки и мусорные баки. Даже в условиях нулевой видимости идут в атаку. Вот уже и вместо фейерверков в полицию летят коктейли Молотова.

А ребенок, бросающий пустую бутылку в полицейского, по задумке тех, кто приводит детей на митинги, видимо должен подчеркнуть мирный характер акции. Как и этот школьник с флагом ЕС на плечах.

«Мои бабушка и дедушка сражались за свободу нашего народа, чтобы я тут стоял. Полиция против нас. В августе мы уже пытались сражаться за свою страну, но все бесполезно, полиция все так же против нас! Они демоны!» — заявил мальчик.

Такое поведение президент Саломе Зурабишвили называет «гражданским протестом в приемлемой форме». До этого гражданка Франции самопровозгласила себя единственной легитимной властью в стране.

«Этот протест и все остальные действия остаются в рамках Конституции. В целом, мы, я имею в виду общество с нашими гражданскими инициативами, этот уличный протест и все наши действия, мы на стороне Конституции», — заявила Саломе Зурабишвили

Поддерживают беспорядки и в ЕС, куда так стремится Грузия. Новоиспеченная глава Евродипломатии Кайя Каллас назвала действия силовиков насилием против мирных протестующих.

«Мы поддерживаем грузинский народ и его выбор европейского будущего. Мы осуждаем насилие против мирных протестующих, и сожалеем о сигналах правящей партии не продолжать путь Грузии в ЕС и демократическом отступлении страны. Это будет иметь прямые последствия со стороны ЕС», — предупредила Каллас.

Соединенные Штаты на фоне протестов приостановили стратегическое партнерство с Грузией. Подобные действия имел в виду премьер страны Ираклий Кобахидзе, когда говорил о шантаже со стороны запада и вмешательстве во внутренние дела.

«Именно поэтому некоторые не хотели принятия закона о прозрачности иностранного влияния, чтобы революционные процессы в Грузии финансировались скрытым образом. Мы никому не дадим возможности подорвать нашу независимость и суверенитет путем иностранного вмешательства», — объяснил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе,

Кобахидзе также заявил, что несмотря на уличные столкновения, внеочередных парламентских выборов в Грузии не будет. Это абсолютно не устраивает оппозицию.

Как по команде «прибалтийское трио» Латвия, Литва и Эстония пообещали вести национальные санкции против всех, кто подавляет протесты в Грузии.