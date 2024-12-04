Рождественскому хиту Last Chrismas исполнилось 40 лет

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Композицию знают и любят по всему миру.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Главный рождественский хит сегодня отмечает юбилей — 40 лет назад мир услышал Last Chrismas британского дуэта Wham!.

Композиция очень быстро стала популярной и сейчас ее знают и любят по всей планете. Сегодня уже сложно представить себе подготовку к большому празднику без песни, которой миллионы людей из года в год отдают свое сердце.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ким Тэ Хен (псевдоним Ви) из BTS выпустит новую версию хита White Christmas с Бингом Кросби. Такой сюрприз для поклонников исполнитель готовит в преддверии Рождества.

В преддверии Рождества лейбл опубликовал интригующий видеотизер в социальных сетях. На фоне темного зимнего неба падают снежинки, а в описании к видео красовались хэштег #BTSArmy и ссылка на подписку для получения обновлений. Ссылка вела на страницу, где, наряду с BTS, было упомянуто имя Бинга Кросби.

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