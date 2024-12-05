«Это просто тушите свет!» — Прохору Шаляпину пришлось выйти на работу

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 63 0

Певец Прохор Шаляпин пожаловался на свою работу вместо долгожданного отдыха

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко;Telegram/Прохор Шаляпин/aChaliapin; 5-tv.ru

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Теперь на Мальдивы он полетит только в середине января следующего года.

Певец Прохор Шаляпин пожаловался на работу. Видео он опубликовал в личном блоге в соцсетях.

Артист уверен, что его сглазили, иначе, как объяснить тот факт, что он оказался в Калининграде на гастролях. Шаляпин любит людей, которые посещают его концерты, но все же это работа, а он не для этого родился на белый свет.

«Я создавался для любви, счастья, удовольствий. Калининград — замечательный, красивый город, но так бы хотелось сейчас солнышка, понимаете, пляжик, коктейльчик. Вот, поэтому, рот на замок держим, поменьше едим, поменьше говорим, рассказываем. Я работаю. Дожили…», — отметил разочарованный Шаляпин.

Отдых теперь ему только будет сниться, по крайней мере до середины января. Но зато потом артиста ждет райское наслаждение — он летит на Мальдивы.

«Это просто тушите свет! Всех люблю, всем счастья, здоровья. Поменьше работы, побольше получать», — пожелал певец.

Подписчикам понравился такой настрой Шаляпина, они полностью разделяют его точку зрения.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Прохор Шаляпин считает мужскую измену нормой. 

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