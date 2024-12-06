На Пятом канале акция «День добрых дел» для пятилетней Дарины
В нашей поддержке нуждается девочка с тяжелым недугом — врожденным пороком сердца.
Фото, видео: 5-tv.ru
Эта просто обязана закончиться хорошо. У пятилетней Дарины, мы рассказывали вам про нее накануне, врожденный порок сердца. Она задыхается от любой физической нагрузки. Девочке срочно требуется операция. Но на ее оплату не хватает четырех миллионов рублей.
Благодаря вам удалось собрать уже очень много, но нужно чуть больше усилий. Помочь Дарине выжить можно двумя способами: отправить смс с суммой пожертвования на короткий номер 22-22 или отсканировать QR-код на экране.
Большое вам спасибо!
- 5 дек
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Дарины
- 28 нояб
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Полины
- 22 нояб
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Любавы
- 21 нояб
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Любавы
- 14 нояб
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Димы
- 8 нояб
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Насти
- 7 нояб
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Насти
- 1 нояб
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 16-летнего Никиты
- 31 окт
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для 16-летнего Никиты
- 25 окт
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для 14-летней Даши
Читайте также
-5° 778 мм рт. ст.
86%
86%
103.38
-0.86 109.78
-0.42
-0.86 109.78
-0.42
Нашли ошибку?