В Подмосковье разрабатывается концепция мемориала жертвам теракта в «Крокусе»

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 32 0

Трагедия в концертном зале произошла 22 марта 2024 года и унесла жизни 145 человек.

+В Подмосковье разрабатывается концепция мемориала жертвам теракта в «Крокусе»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Концепция мемориала в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» уже есть. Об этом «РИА Новости» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сама концепция, она обсуждалась, она есть», — заявил глава региона.

Когда именно будет установлен мемориал, политик не уточнил.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Трагедия в концертном зале произошла 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в здание и открыли огонь по людям, после чего подожгли «Крокус» и сбежали.

Преступники пытались скрыться. Они планировали пересечь границу России и попасть на территорию Украины через Белгородскую область. Для террористов заранее было подготовлено «окно». Их задержали менее чем за 12 часов.

В результате трагедия унесла жизни 145 человек, еще 551 получили ранения разной степени тяжести.

Ранее на 5-tv.ru писал о том, что сектанты оказались причастны к теракту в «Крокусе».

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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