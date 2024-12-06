+В Подмосковье разрабатывается концепция мемориала жертвам теракта в «Крокусе»

Трагедия в концертном зале произошла 22 марта 2024 года и унесла жизни 145 человек.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Концепция мемориала в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» уже есть. Об этом «РИА Новости» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Сама концепция, она обсуждалась, она есть», — заявил глава региона.
Когда именно будет установлен мемориал, политик не уточнил.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Трагедия в концертном зале произошла 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в здание и открыли огонь по людям, после чего подожгли «Крокус» и сбежали.
Преступники пытались скрыться. Они планировали пересечь границу России и попасть на территорию Украины через Белгородскую область. Для террористов заранее было подготовлено «окно». Их задержали менее чем за 12 часов.
В результате трагедия унесла жизни 145 человек, еще 551 получили ранения разной степени тяжести.
Ранее на 5-tv.ru писал о том, что сектанты оказались причастны к теракту в «Крокусе».
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