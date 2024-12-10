В Алтайском крае осудили создателя Telegram-канала, собиравшего деньги для ВСУ

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Житель Алтайского края приговорен к 6 годам за сбор денег для ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV; 5-tv.ru

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Также преступник призывал совершать диверсии на территории России.

В Алтайском крае огласили приговор создателю Telegram-канала, который собирал деньги для украинских боевиков. На своей страничке он публиковал посты с предложением отправлять донаты, в том числе террористическим формированиям.

Такие сообщения чередовались с фейками о действиях нашей армии и призывами совершать диверсии в российских регионах. Суд приговорил обвиняемого к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Ингушетии задержали финансировавшего ИГ* россиянина. Житель города Малгобек собирал деньги и передавал их террористам.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ

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