В Алтайском крае осудили создателя Telegram-канала, собиравшего деньги для ВСУ

Также преступник призывал совершать диверсии на территории России.

В Алтайском крае огласили приговор создателю Telegram-канала, который собирал деньги для украинских боевиков. На своей страничке он публиковал посты с предложением отправлять донаты, в том числе террористическим формированиям.

Такие сообщения чередовались с фейками о действиях нашей армии и призывами совершать диверсии в российских регионах. Суд приговорил обвиняемого к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Ингушетии задержали финансировавшего ИГ* россиянина. Житель города Малгобек собирал деньги и передавал их террористам.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ