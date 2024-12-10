«Встанет опять на свои две»: Лолита ожидает возвращения популярности Ивлеевой
Лолита спрогнозировала возращение популярности Ивлеевой
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Певица также сказала, что совсем не жалеет об участие в «голой» вечеринке.
Певица Лолита Милявская заявила, что не жалеет об участии в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом пишет StarHit.ru.
По словам артистки, это скандальное мероприятие показало истинное лицо многих людей и отсеяло тех, от кого исходит «дурной человеческих запах».
Милявская призналась, что с самой Ивлеевой она смогла сохранить хорошие дружеские отношения.
«Уверена, что она настолько мощный профессионал, что встанет опять на свои две и начнет с бешеным рейтингом работать», — сказала артистка про Ивлееву.
Печально известная «голая» вечеринка прошла в московском клубе «Мутабор» в декабре 2023 года.
На этом мероприятии собрались популярные и влиятельные люди, а дресс-код подразумевал «almost nude», то есть практически без одежды.
Многие пришедшие на мероприятие звезды в итоге пострадали от травли и ограничений, однако больше всех досталось самой Ивлеевой. Крупнейшие компании разорвали с ней контракты. Позднее так совпало, что против нее возбудили уголовное дело за неуплату налогов.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ивлеева объявила о замужестве.
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