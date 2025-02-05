Хочет отомстить Киркорову? Ивлеева поделилась мыслями после скандала

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 46 0

Ивлееву заподозрили в желании отмстить Киркорову после голой вечеринки

Ивлеева отомстит Киркорову? Что задумала знаменитость

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Тема:
Вечеринка Ивлеевой

Анастасия раскрыла, что поддержало ее в трудный момент.

Блогер Анастасия Ивлеева неоднозначно высказалась на фоне долгоиграющего конфликта с певцом Филиппом Киркоровым. Об этом пишет 7Дней.ru.

После злополучной «голой» вечеринки звезда решила полностью поменять свою жизнь, по крайне мере, публичную: ударилась в религию, обзавелась семьей, начала увлекаться искусством и литературой. Так, накануне она поделилась с подписчиками тем, что прочла роман «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма и почерпнула из него много полезных для себя в будущем идей.

«Хорошая книга может стать лучшим другом и поддержкой в трудные моменты, даже сильнее психолога. Фраза «ждать и надеяться» звучит просто, но в контексте романа она обретает особую силу. Прочитав тысячу страниц борьбы, страстей и драм, эти два слова становятся настоящей опорой, которая согревает сердце. Они были моим девизом в прошлом году. А теперь я говорю себе: «Дерзай!» — порассуждала Настя.

В основе сюжета известного произведения история мести, которая была тщательно спланирована и воплощена через года. Поклонники Ивлеевой сравнили ее ситуацию из жизни и книжную, придя к выводу, что телеведущая может готовить план, чтобы расквитаться с врагами. А главным ее противником в настоящий момент считается Киркоров.

Филипп Бедросович и сам едва не лишился карьеры после участия в нашумевшем мероприятии, однако смог восстановить репутацию и вернуться к выступлениям на сцене. В дальнейшем он ни раз критиковал бывшую подругу Ивлееву на различных интервью. Как он уверял, на «шабаш» в столичном клубе он заглянул всего на несколько минут, чтобы поддержать организатора, а после перед ним никто не извинился должным образом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ивлеева рассказала о своем чудо-спасении после «голой» вечеринки.

Тема:
Вечеринка Ивлеевой
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