«Смертельно страшно»: к Ивлеевой в дом снова вломился грабитель с битой
Ивлеева рассказала о повторном проникновении в ее дом одного и того же грабителя
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
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Злоумышленник, видимо, решил закончить свое грязное дело.
В загородный дом к телеведущей и блогеру Анастасии Ивлеевой второй раз вломился один и тот же злоумышленник с битой. О пережитом ужасе скандальная знаменитость рассказала своим подписчикам.
«Раз уж новость просочилась в интернет, хочу ее дополнить. Это не первое проникновение в мой дом данного гражданина. В августе этого года он проник ко мне домой ночью, пока я спала», — написала Ивлеева в личном блоге.
Тогда Ивлеева, по ее словам, проснулась от шума выбитого окна в подвале. Злоумышленник, проникнув таким способом в дом, направился в комнату знаменитости — «с битами и прочими вспомогательными инструментами, предварительно раздевшись».
К счастью, пишет Ивлеева, мама и другие родственники были в отъезде, и в доме, кроме нее, находился только один сотрудник. Саму телеведущую от встречи с громилой спасло то, что из ее ванной комнаты есть выход на крышу дома, где она и простояла до приезда охраны.
«Сказать, что это было смертельно страшно, — не сказать ничего. Не буду вдаваться в подробности, но после этого события спать и жить в доме не представлялось возможным. Поэтому мы съехали», — поделилась Ивлеева.
Теперь тот же злоумышленник снова вломился в дом телеведущей, после чего был задержан полицией.
«Дурачок остался не удовлетворен и, видимо, решил повторить/закончить свое грязное дело. Сейчас он в руках правоохранительных органов», — прокомментировала Ивлеева.
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