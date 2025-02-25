«Я ее люблю»: Киркоров неожиданным образом отреагировал на критику Лолиты

«Голая» вечеринка Ивлеевой поссорила некогда хороших друзей.

Народный артист РФ Филипп Киркоров намекнул на возможное примирение с певицей Лолитой. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

Накануне «король российской эстрады» принимал у себя в гостях подругу — светскую львицу Викторию Шелягову. После застолья он провел экскурсию по дому, показав коллекцию кукол ручной работы, среди которых есть и фигурка Лолиты.

Шелягова в разговоре упомянула нелестные слова Милявской в его адрес. Но ответ артиста был удивительным. Он совершенно не держал на нее зла.

«А я, кстати, ее люблю», — высказался Киркоров.

Вероятно, это может быть шагом в сторону примирения. До 2023 года артисты были близкими друзьями. Они часто появлялись вместе на публике и поддерживали друг друга.

Но камнем преткновения стала та самая «голая вечеринка», которую в декабре 2023 года устроила блогер Анастасия Ивлеева. По словам Лолиты, после скандального мероприятия она потеряла многих товарищей, среди них был и Киркоров.

Певица раскритиковала его поведение, заявив, что исполнитель стал для нее символом предательства. Ведь он тоже присутствовал на вечеринке, но когда началась «буря», то первым побежал прятаться. Певица уверена, что Киркоров так пытался обелить себя перед общественностью, наплевав на близких друзей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лолита пожаловалась на мизерную пенсию.