«Свежак»: Ивлеева иронично ответила на вопрос о «голой» вечеринке

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Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 72 0

Настя Ивлеева ответила на вопросы подписчика о скандальной вечеринке

«Привет, медвед!» — Ивлеева иронично ответила на вопрос о «голой» вечеринке

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Тема:
Вечеринка Ивлеевой

Подписчики телеведущей не дают ей забыть о громком скандале.

Блогер Настя Ивлеева саркастически подошла к ответам на вопросы о «голой» вечеринке во время общения с подписчиками в своем блоге. Один из них касался шуток о нашумевшем мероприятии.

Блогерша с иронией отметила, что тема уже избита и не вызывает у нее прежних эмоций. В качестве иллюстрации к ответу Ивлеева выбрала кадр из своего вирусного интервью, где она рассуждала о мужчинах.

Фото: Instagram*/_agentgirl_

Кроме того, Настя рассказала о своем отношении к прошлому. Она подчеркнула, что не собирается отказываться от своего опыта и кардинально меняться. Ивлеева принимает себя такой, какая она есть, и это приносит ей спокойствие и счастье.

«Принимая себя любой, становишься совершенно спокойной и счастливой», — поделилась блогерша с подписчиками.

В завершение откровенной беседы Настя опубликовала пару пикантных снимков с полуобнаженной грудью, словно напоминая, что она остается верна себе. Поклонники оценили такой ход, отметив, что Ивлеева эффектно возвращается в медиапространство.

Напомним, в конце 2023 года Анастасия Ивлеева организовала в московском клубе «Мутабор» вечеринку с дресс-кодом «almost naked». На мероприятии присутствовало большое количество знаменитостей. Среди них были Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита и другие. Вечеринка вызвала большой резонанс в обществе и сильное осуждение звездных гостей. Люди были в недоумении, как можно устраивать подобные мероприятия, пока часть мужского населения защищает честь нашей Родины. Многих селебрити после этого стали отменять. Кто-то смог выпросить проощения в «извинительной» водолазке, а кому-то просто спустя время повезло.

Ивлеева после скандала ушла в затишье. За время своего отсутствия в социальных сетях, девушка занималась самопознанием и окультуриванием, успела в прошлом году открыть лапшичную, а также построила личную жизнь. Девушка вышла замуж за родственника Никиты Михалкова и бизнесмена Филиппа Бегака. Сейчас блогер активно публикует фотографии в социальных сетях, где делится подробностями жизни в деревне и показывает красоту сельской местности. На смену подругам пришли курицы, гуси и козы.

Фото: Instagram*/_agentgirl_

Ранее 5-tv.ru сообщал о конфликте между Настей Ивлеевой и Юлией Коваль. Некогда очень близкие подруги прекратили общение после той самой «голой» вечеринки,  недопонимания по прежнему остались.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Вечеринка Ивлеевой
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