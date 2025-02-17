«Время фриков прошло»: Яна Поплавская поддержала «отмену» Лолиты
Яна Поплавская: люди благодарны за отмену концертов Лолиты
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
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Знаменитость считает, что певица сама во всем виновата.
Актриса Яна Поплавская поддержала отмену концертов певицы Лолиты Милявской. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале.
По словам знаменитости, на съезде «Сретение» организации «Русская община» она встретила людей, которые способствовали срыву выступлений Лолиты в ряде городов России.
Поплавская заявила, что обычные граждане не хотят видеть на сцене или на телевидении то, что делает Милявская. А изменить ситуацию решились только представители «Русской общины».
«Им благодарны люди, которым нельзя замазать глаза и убедить, что черное — это белое», — написала актриса.
Она уверена, что «время фриков прошло», сейчас настал период «настоящей русской культуры». Кроме того, артистка не понимает тех, кто защищает исполнительницу, так как считает, что Лолита сама виновата, раз довела общественность до подобных мер.
Лолиту Милявскую «отменили» после участия в скандальной «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. С того мероприятия прошло уже больше года, но восстановиться певице так и не удалось. Ряд концертов, которые планировались в городах РФ, были отменены усилиями Русской общины.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему же Лолиту до сих пор «отменяют».
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