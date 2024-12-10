Путин: Россия не вводит смертную казнь даже в условиях боевых действий

Россия не вводит смертную казнь даже в условиях боевых действий, хотя и граждане, и общественные деятели регулярно поднимают этот вопрос. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Мы живем в каких реалиях — проведения специальной военной операции. И не вводим при этом смертной казни вообще. Несмотря на то, что, я вас уверяю, да и вы это наверняка знаете, у нас значительное число граждан и политических деятелей все время поднимает этот вопрос. Но мы даже в условиях серьезных боевых действий не делаем этого шага», — подчеркнул Путин.

Наоборот, добавил глава государства, в стране принимаются решения для повышения гуманности правосудия.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в июне предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь, отметив, что в некоторых случаях ее нужно применять.

Глава СК напомнил, что в советское время за убийство нескольких человек могли назначить смертную казнь. Однако сегодня такая практика не применяется — обвиняемым могут вынести приговор в виде пожизненного заключения.

При этом Конституционный суд сегодня убежден в недопустимости возвращения смертной казни в рамках действующей Конституции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Совете Федерации призвали не спекулировать на теме смертной казни после теракта в «Крокус Сити Холле».