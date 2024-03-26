В Совете Федерации призвали не спекулировать на теме смертной казни

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 26 0

Сенатор Клишас призвал не спекулировать на теме смертной казни

В Совете Федерации призвали не спекулировать на теме смертной казни

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

После теракта в «Крокусе» начались острые дискуссии на тему моратория.

Рассуждая о смертной казни и возможной отмене моратория, необходимо прежде ознакомиться с выступлением на эту тему председателя Конституционного суда Валерия Зорькина и «не заниматься спекуляциями». С таким заявлением выступил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Всем, кто хотел бы действительно понять в чем состоит позиция Конституционного суда по вопросу о смертной казни, предлагаю познакомиться с этим выступлением В. Д. Зорькина и не заниматься спекуляциями», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Во время выступления Зорькин подчеркнул, что отмена моратория на смертную казнь возможна только в том случае, если будет изменена Конституция России. Причем, речь идет не о ряде поправок, которые, в теории, можно внести в высший нормативный правовой акт РФ, а серьезной его переработке.

Острые дискуссии о необходимости отменить мораторий на смертную казнь начались после того теракта в «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали 139 человек, а 92 пострадавших остаются в больницах. В пресс-службе Конституционного суда России отметили, что соответствующий вопрос может быть рассмотрен, однако от каких-либо комментариев воздержались.

В свою очередь, глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев отмечал, что тему введения в стране смертной казни за терроризм основательно проработают, решение «будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества».

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что в Госдуме обсудят возвращение смертной казни после теракта в «Крокусе».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
26 мар
В МИД РФ прокомментировали заявления США о «непричастности Киева» к теракту в «Крокусе»
26 мар
МЧС опубликовало кадры завершения спасательных работ в «Крокусе»
26 мар
«Стирают грязное украинское белье»: политолог назвал молчащих о теракте западных лидеров «прачками»
26 мар
«Есть наработки»: ФСБ допускает, что Запад и Киев стоят за терактом в «Крокусе»
26 мар
Заработать на горе: жителю Подмосковья пришлось доказывать, что он живой
26 мар
Аварийно-спасательные работы в «Крокусе» после теракта завершены
26 мар
«Не потребуется»: Лавров о «рвении» Запада помочь в расследовании теракта в «Крокусе»
26 мар
Московские пожарные спасали людей в «Крокус Сити», рискуя собой
26 мар
Эвакуационная петля: как московская скорая работала в «Крокусе»
26 мар
Глава ФСБ о побеге устроивших теракт в «Крокусе»: «На той стороне хотели встретить как героев»
+5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
92.78
0.17 100.37
0.15
Потеряют все: для каких знаков коридор затмений особо опасен с 25 марта п...

Последние новости

19:09
Стресс всему виной? Врач развеял главный миф о причинах развития рака
18:48
В МИД РФ прокомментировали заявления США о «непричастности Киева» к теракту в «Крокусе»
18:43
МЧС опубликовало кадры завершения спасательных работ в «Крокусе»
18:34
«Стирают грязное украинское белье»: политолог назвал молчащих о теракте западных лидеров «прачками»
18:18
В Совете Федерации призвали не спекулировать на теме смертной казни
18:10
Фурор на модном показе: чего боялась Лариса Долина перед выходом на подиум

Сейчас читают

Быстро поднятое не считается упавшим? Можно ли есть упавшие на пол печенье, пиццу, макароны и другую еду
"Делают из людей биодроны": теракт в "Крокус Сити Холле" назвали страшнейшим за долгие годы
«Немедленно»: назван единственный способ завершить конфликт на Украине
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок