В Совете Федерации призвали не спекулировать на теме смертной казни

Сенатор Клишас призвал не спекулировать на теме смертной казни
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев
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После теракта в «Крокусе» начались острые дискуссии на тему моратория.
Рассуждая о смертной казни и возможной отмене моратория, необходимо прежде ознакомиться с выступлением на эту тему председателя Конституционного суда Валерия Зорькина и «не заниматься спекуляциями». С таким заявлением выступил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Всем, кто хотел бы действительно понять в чем состоит позиция Конституционного суда по вопросу о смертной казни, предлагаю познакомиться с этим выступлением В. Д. Зорькина и не заниматься спекуляциями», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
Во время выступления Зорькин подчеркнул, что отмена моратория на смертную казнь возможна только в том случае, если будет изменена Конституция России. Причем, речь идет не о ряде поправок, которые, в теории, можно внести в высший нормативный правовой акт РФ, а серьезной его переработке.
Острые дискуссии о необходимости отменить мораторий на смертную казнь начались после того теракта в «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали 139 человек, а 92 пострадавших остаются в больницах. В пресс-службе Конституционного суда России отметили, что соответствующий вопрос может быть рассмотрен, однако от каких-либо комментариев воздержались.
В свою очередь, глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев отмечал, что тему введения в стране смертной казни за терроризм основательно проработают, решение «будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества».
Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что в Госдуме обсудят возвращение смертной казни после теракта в «Крокусе».
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