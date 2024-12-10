Путин встретился с главой Минобороны Индии Раджнатхом Сингхом

Президент России Владимир Путин встретился с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Владимир Путин принял в Кремле министра обороны Индии Сингха, находящегося в России с рабочим визитом», — сообщил официальный представитель Кремля.

Детали встречи пока не раскрываются.

До этого Сингх заявил, что Индия собирается сотрудничать с Россией, несмотря на политическое давление со стороны других стран. Глава Минобороны страны назвал взаимоотношения Москвы и Дели устойчивыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Военная делегация Индии возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата. По информации Минобороны России, церемония возложения венка прошла под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова. После возложения цветов состоялась традиционная минута молчания. Затем военный оркестр исполнил гимн Индии, что символизировало солидарность народа Республики со скорбью россиян.