Беспилотник атаковал автомобиль МАГАТЭ возле Запорожской АЭС

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 130 0

Атака произошла во время ротации наблюдателей на атомной станции.

Беспилотник атаковал автомобиль МАГАТЭ возле Запорожской АЭС

Фото: X/IAEA - International Atomic Energy Agency

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Беспилотник атаковал один из автомобилей экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), направлявшихся к Запорожской АЭС. Об этом сообщил в соцсети Х гендиректор организации Рафаэль Гросси.

По его словам, «обошлось без жертв», но автомобиль получил серьезные повреждения. Судя по опубликованному фото, дрон ударил в заднюю часть внедорожника, фактически уничтожив крышку багажника.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что в целях обеспечения безопасности ротации наблюдателей МАГАТЭ на станции по маршруту движения инспекторов был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдающийся российскими военными.

Гросси отметил, что несмотря на произошедшее, ротация была завершена, сотрудники МАГАТЭ вне опасности.

В ноябре госкорпорация «Росатом» сообщила коллегам из МАГАТЭ об усилении обстрелов Энергодара в Запорожской области, где расположена Запорожская АЭС, со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечалось, что боевики начали атаковать Энергодар не только при помощи беспилотников, но и ствольной артиллерии, что в разы повышает уровень угрозы.

ВСУ неоднократно пытались атаковать ЗАЭС. В ходе одной из атак беспилотники попали в градирни — устройства для охлаждения воды. В результате произошло возгорание, в том числе внутренних конструкций. Как заявили в «Росатоме», удар боевиков — это акт ядерного терроризма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на ЗАЭС снова введена в работу линия энергоснабжения «Ферросплавная-1».

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