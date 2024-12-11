Принципиальные оценки: Путин и Орбан обсудили ситуацию вокруг Украины

Телефонные переговоры состоялись по инициативе венгерской стороны.

Ситуацию вокруг Украины Владимир Путин обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Как сообщили в Кремле, российский президент изложил принципиальные оценки ситуации и деструктивной линии киевского режима, который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования. В свою очередь Орбан выразил заинтересованность в содействии дипломатического решения конфликта.

Лидеры также обсудили обстановку в Сирии и проекты в сфере энергетики.

Телефонные переговоры состоялись по инициативе венгерской стороны.