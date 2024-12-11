Принципиальные оценки: Путин и Орбан обсудили ситуацию вокруг Украины
Путин и Орбан обсудили ситуацию вокруг Украины
Фото, видео: www.globallookpress.com/Kremlin Pool; 5-tv.ru
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Телефонные переговоры состоялись по инициативе венгерской стороны.
Ситуацию вокруг Украины Владимир Путин обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Как сообщили в Кремле, российский президент изложил принципиальные оценки ситуации и деструктивной линии киевского режима, который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования. В свою очередь Орбан выразил заинтересованность в содействии дипломатического решения конфликта.
Лидеры также обсудили обстановку в Сирии и проекты в сфере энергетики.
Телефонные переговоры состоялись по инициативе венгерской стороны.
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