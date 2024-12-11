Коллаген в помощь: российские ученые изобрели новый материал для лечения ран

Биополимер заменит марлевые повязки и ускорит сроки заживления.

Российские ученые изобрели материал, который помогает быстрому заживлению ран. Об это написало издание KP.RU.

Сотрудники Сеченовского университета Минздрава России создали биополимер, который можно применять даже для лечения ожогов. При повреждениях кожного покрова уже используют подобные материалы вместо марлевых повязок. Это позволят защитить ткани от инфекции, сохранить доступ к кислороду и удержать влагу.

Но существенный минус уже доступных биополимеров — это необходимость, как и классические повязки, удалять материл с раны. Подобное нередко травмирует еще не заживший участок.

Именно эту проблему и решили ученые Сеченовского университета. За основу специалисты взяли коллаген и белок — лактоферрин.

О том, почему были использованы эти материалы, рассказал руководитель Центра инновационных коллагеновых разработок Артем Антошин.

«Коллаген отлично встраивается в раневое ложе. Он формирует для клеток естественную микросреду, которая способствует их активной пролиферации [рост и размножение клеток — прим. Ред.]», — пояснил ученый.

К тому же коллаген иммуногенен, то есть не вызывает воспалений или отторжения. Пока биополимер будет рассасываться, добавленный в его состав лактоферрин будет высвобождаться и защищать рану от инфекций, ускорять заживление и регулировать процессы воспаления. Еще одним большим плюсом этого белка является то, что к нему не формируется устойчивость, как, например, к антибиотикам.

Сейчас материал проходит испытания на животных. В ближайшее время он будет применяться в ветеринарии. Запуск серийного производства для заживления ран у людей планируется в течение двух лет.

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