На Пятом канале акция «День добрых дел» для 16-летней Саши

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У подростка прогрессирует сердечная недостаточность.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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Сегодня — День добрых дел на «Пятом канале». А это значит, что мы можем поддержать того, кто в этом остро нуждается. И сегодня это 16-летняя Саша, чье сердце может остановиться в любой момент. Девочке нужна срочная операция стоимостью один миллион 800 тысяч рублей. Помочь собрать деньги можете вы, наши зрители. Для этого отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 75-11 или отсканируйте QR-код на экране во время сюжета.

«Первые эмоции – это были слезы. Потом была стадия непринятия. Потом я поняла, что да, оно есть, обговорив это все с врачами, специалистами. И поняла, что нужно действовать, нужно что-то делать», – рассказывает Марина Бутова, мама Александры.

Сейчас Саше уже шестнадцать и почти любая активность, например, прогулки и путешествия – для нее под запретом. Сердечная недостаточность прогрессирует. Из-за этого возникает одышка, девочка быстро устает, ей постоянно хочется спать. Бывают обмороки.

Саша все больше времени проводит в больницах. За последние полгода ее госпитализировали уже три раза. По словам мамы, опасность в том, что есть риск внезапной смерти. Сердце может остановится в любой момент.  

Если в этот момент рядом не окажется врачей, Сашу не спасти. Ведь на то, чтобы запустить сердце, будет всего несколько секунд. К счастью, с такой задачей может справиться кардиодефибриллятор — имплант, который устанавливается в ходе операции.

«Это прибор, который автоматически распознаёт жизнеугрожающие нарушения ритма. При развитии аритмии он производит разряд, и ритм сердца восстанавливается, что предотвращает остановку сердца», – объясняет врач-кардиолог Юлия Исаева.

Операция и последующее лечение обойдутся в 1887 000 рублей. Такой суммы у родных Саши нет. Но они верят, что их не оставят в беде неравнодушные люди. Ведь Саша так старается победить болезнь! Она отлично учится, хотя из-за частых обследований ей приходится пропускать школу. Мечтает поступить в вуз и жить полноценно, без ограничений.

Мама и все, кто знает Сашу, уверены – если сделать операцию, со всем остальным она справится. И мы с вами, все вместе, можем помочь, чтобы чуткое, храброе сердце этой хрупкой девочки не остановилось. И она прожила долгую, счастливую жизнь.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Александре, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

Тема:
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