Боевика ВСУ приговорили к 13 годам колонии за расстрел мирного жителя

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 56 0

Суд признал Виктора Скорика виновным в жестоком обращении с гражданским населением.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Боевика ВСУ Виктора Скорика приговорили к 13 года лишения свободы в колонии строгого режима за расстрел мирного жителя Мариуполя в 2022 году. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Уточняется, что Скорика признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.

Также в ведомстве сообщили, что потерпевшему от действий боевика ВСУ, несмотря на полученное ранение, удалось покинуть место обстрела.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил боевика националистического формирования «Азов»* Игоря Иванюка к 24 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за убийство мирного жителя.

Суд установил, что в период с марта по апрель 2022 года Иванюк находился в Мариуполе и расстрелял из автомата шедшего по Волнистой улице мирного жителя. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины за шпионаж в пользу киевского режима.

* — организация признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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