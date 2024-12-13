Москвичи собрали еще около 5 тонн гуманитарной помощи для детей и бойцов СВО

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 32 0

Здесь теплые вещи, продукты, сладости.

Москвичи собрали еще около 5 тонн гуманитарной помощи для детей и бойцов СВО

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Около пяти тонн гуманитарной помощи собрано в штабах «Москва помогает» и «Домиках добра». Об этом сообщается на портале мэра Сергея Собянина и правительства столицы.

Московские волонтеры в «Домиках добра» на площадках проекта «Зима в Москве» подготовили к отправке теплые вещи для участников СВО (термоберолье, стельки, варежки) и сладости для детей.  Отмечается, что в груз волонтеры также включили продукты питания, воду и предметы первой необходимости. 

 Все это передали в центральный штаб по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает», располагающийся в ресурсном центре «Мосволонтер», и направили в составе общего груза жителям Курской области и военнослужащим. 

 

Ранее 5-tv.ru писал, что Собянин поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления в Битве под Москвой.



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