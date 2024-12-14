Главную новогоднюю елку Петербурга доставили на Дворцовую площадь

В Петербург доставили главную новогоднюю елку, которая, как принято, займет свое место на Дворцовой площади. В этом году выбор пал на 100-летнее дерево высотой 25 метров. Доставили его из Вещевского лесничества. Официальное зажигание праздничных огней состоится 20 декабря.

Кроме того, в Северную столицу поступила еще одна елка. Она предназначенная для украшения Кронштадта во время новогодних праздников.

А московская красавица уже заняла свое почетное место на Соборной площади в Москве. Ее возраст составляет около 90 лет. По словам водителя этого ценного груза, чтобы обеспечить безопасность новогоднего атрибута, его перевозили на скорости не более 60 километров в час в сопровождении полноценного кортежа охраны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько стоит заказать Деда Мороза и Снегурочку в этом году. Главные герои любимых сказок могут не только навестить ребенка, но и поводить с ним хороводы, поиграть и даже покатать на оленях.