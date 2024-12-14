Главную новогоднюю елку Петербурга доставили на Дворцовую площадь

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 74 0

Зеленой красавице 100 лет.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Петербург доставили главную новогоднюю елку, которая, как принято, займет свое место на Дворцовой площади. В этом году выбор пал на 100-летнее дерево высотой 25 метров. Доставили его из Вещевского лесничества. Официальное зажигание праздничных огней состоится 20 декабря.

Кроме того, в Северную столицу поступила еще одна елка. Она предназначенная для украшения Кронштадта во время новогодних праздников.

А московская красавица уже заняла свое почетное место на Соборной площади в Москве. Ее возраст составляет около 90 лет. По словам водителя этого ценного груза, чтобы обеспечить безопасность новогоднего атрибута, его перевозили на скорости не более 60 километров в час в сопровождении полноценного кортежа охраны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько стоит заказать Деда Мороза и Снегурочку в этом году. Главные герои любимых сказок могут не только навестить ребенка, но и поводить с ним хороводы, поиграть и даже покатать на оленях.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
103.43
-0.52 109.01
-1.47
Переход на новый уровень: ведический гороскоп для Стрельца на 2025 год

Последние новости

14:53
Спортсменку из Литвы Дудайте дисквалифицировали за антироссийскую футболку
14:34
Силы ПВО сбили украинский самолет семейства «Су» севернее Херсона
14:16
«Я очень счастлива»: Алсу подвела итоги уходящего года
13:59
Кандидат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии
13:47
«У меня его не было»: Дима Билан не может позволить себе отпуск
13:29
Пассажирский автобус буквально подмял под себя легковушку в массовом ДТП на М-4

Сейчас читают

«Мне не нужна женщина старой выдержки»: Юрий Антонов о предпочтениях в любви
Золотой антидепрессант? Дима Билан раскрыл значение кольца за пальце
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год