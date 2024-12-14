Путин: России нужно безотлагательно ставить новые масштабные задачи

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Срочная новость 50 0

При этом власти страны должны сверять каждый шаг с мнением людей, опираясь на то, как граждане оценивают как уже принятые изменения, так и перспективные.

РОССИИ НУЖНО, НЕ ОТКЛАДЫВАЯ, СТАВИТЬ НОВЫЕ МАСШТАБНЫЕ ЗАДАЧИ И ОРИЕНТИРЫ

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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России нужно безотлагательно ставить новые масштабные задачи. Такое заявление сделал на XXII съезде партии «Единая Россия» президент России Владимир Путин.

«Приведу конкретный пример. Напомню, что к 2026 году должен быть проведен капитальный ремонт школьных зданий — более 7,3 тысячи объектов. Но уже сейчас мы планируем, что эта программа будет продлена и значительно расширена, а именно к 2031 году капитальный ремонт должен быть завершен во всех школах, где он необходим», — пояснил глава государства.

По его словам, время вызовов открывает для России и новые возможности.

«Возможности, которые мы обязаны вместе реализовывать. И уверен — не просто сможем это сделать в будущем, но уже сейчас, сегодня добиваемся серьезных и очевидных результатов», — сказал Путин.

Он добавил, что все задачи, поставленные на ближайшую и долгосрочную перспективу, будут «обязательно решены».

Глава государства подчеркнул, что российские власти должны сверять каждый шаг с мнением людей, опираясь на то, как граждане оценивают как уже принятые изменения, так и перспективные.

«Именно человек, благополучие и достаток российских семей в центре наших планов», — заявил президент.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Путин также указал на рост экономики РФ на фоне беспрецедентных санкций.

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