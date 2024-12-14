Путин назвал участие депутатов в СВО мужественным шагом

Президент РФ назвал этот поступок мужественным.

Многие депутаты Государственной Думы от «Единой России» пошли добровольцами на фронт. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на XXII съезде партии «Единая Россия».

«Вновь отмечу, что многие депутаты Государственной Думы от „Единой России“, региональные и муниципальные руководители разного уровня сами пошли на фронт, чтобы сражаться за Родину», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что такой шаг требует не только смелости, но и истинного патриотизма. Путин отметил, что поддержка и защита национальных интересов — это важная задача, и каждый, кто принимает участие в этом, вносит свой вклад в укрепление страны. Его слова еще раз подчеркивают значимость единства и солидарности среди граждан в непростые времена.

Он также поблагодарил всех, кто не пожалел себя в борьбе за мирную жизнь всего народа. По словам главы государства — это и есть истинное проявление мужества.

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