Путин назвал участие депутатов в СВО мужественным шагом

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 52 0

Путин отметил добровольно ушедших на СВО депутатов Госдумы от «Единой России»

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент РФ назвал этот поступок мужественным.

Многие депутаты Государственной Думы от «Единой России» пошли добровольцами на фронт. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на XXII съезде партии «Единая Россия».

«Вновь отмечу, что многие депутаты Государственной Думы от „Единой России“, региональные и муниципальные руководители разного уровня сами пошли на фронт, чтобы сражаться за Родину», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что такой шаг требует не только смелости, но и истинного патриотизма. Путин отметил, что поддержка и защита национальных интересов — это важная задача, и каждый, кто принимает участие в этом, вносит свой вклад в укрепление страны. Его слова еще раз подчеркивают значимость единства и солидарности среди граждан в непростые времена.

Он также поблагодарил всех, кто не пожалел себя в борьбе за мирную жизнь всего народа. По словам главы государства — это и есть истинное проявление мужества.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Белгородской области при атаке дронов ВСУ погиб девятилетний ребенок.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
103.43
-0.52 109.01
-1.47
Переход на новый уровень: ведический гороскоп для Стрельца на 2025 год

Последние новости

22:24
Более 50 тысяч жителей Дагестана остались без электричества из-за непогоды
22:05
Собянин объявил об открытии фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве
21:47
Погиб создатель сети магазинов одежды Mango
21:30
В центре Махачкалы загорелось здание хлебозавода
21:11
«Наши отношения чисты»: Natan раскрыл истинные чувства к Лерчек
20:52
Олимпийская чемпионка Сметанина попала в реанимацию после инсульта

Сейчас читают

Пассажирский автобус буквально подмял под себя легковушку в массовом ДТП на М-4
«Мне не нужна женщина старой выдержки»: Юрий Антонов о предпочтениях в любви
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год