Президент Словакии назвал условие урегулирования конфликта на Украине

Ситуация в зоне СВО обостряется, а территориальные сдвиги в пользу России значительны, отметил в интервью Пеллегрини.

Нужно быть реалистами и понять, что Украине придется пойти на территориальные уступки для мира с Россией. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в эфире RTVS.

«Никто в Европе из здравомыслящих людей не думает, что получится установить мир без частичных территориальных потерь для Украины и передаче этих территорий России», — сказал он.

По словам Пеллегрини, его мнение основано на информации об обстановке в зоне спецоперации, которая говорит о том, что конфликт обостряется и набирает обороты, территориальные сдвиги в пользу России значительны, а ее армия «вовсе не разгромлена».

«Мой взгляд заключается в том, что нам просто нужно решить, когда наступит подходящий момент, чтобы прекратить это и начать переговоры о послевоенном урегулировании», — заявил президент Словакии.

Газета Washington Post ранее со ссылкой на информированные источники сообщила, что США в течение нескольких месяцев могут подтолкнуть Украину к переговорам с Россией для завершения конфликта и территориальных уступок. Такую возможность стали обсуждать в Белом доме в конце октября, а окончательное решение было принято после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Более того, пишет издание, подобного взгляда на завершение украинского конфликта придерживаются и европейские союзники Киева. Если раньше тема мирных переговоров в Евросоюзе считалась «запретной», то сейчас начинает преобладать позиция «тихого признания» предстоящих территориальных уступок.

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