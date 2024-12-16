Появились кадры, на которых мужчина выбросил кота Твикса из поезда

Мужчина выбросил из поезда кота Твикса, который в январе погиб на морозе. Об этом свидетельствуют кадры, оказавшиеся в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как один из пассажиров выносит пушистика из вагона, а проводница держит дверь и пихает Твикса ногой. Предположительно, это именно он оставил животное на перроне, а не сотрудница РЖД, которую во всем винила общественность.

Гибель кота Твикса

Все произошло 11 января на станции в Кирове. Как рассказал хозяин кота Эдгар, Твикса вез его родственник на поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург. На животное был оформлен необходимый билет. Однако в какой-то момент кот выбежал из купе и был пойман в коридоре проводницей. В дальнейшем, как сообщалось ранее, женщина, посчитав его бездомным, якобы выбросила Твикса из вагона на мороз во время очередной остановки.

Позднее Эдгар в беседе с 5-tv.ru подтвердил гибель любимца. Ухо хвостатого оказалось отморожено, лапы стерты, а на животе нашли рваные раны. Вероятно, он подрался с собаками.

Уголовное дело было возбуждено, но никого к ответственности привлекать не стали из-за «отсутствия события преступления».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет закрыл дело о гибели кота Твикса.