Неравнодушные люди: в Ленобласти спасли медведицу, брошенную хозяином в клетке

Эфирная новость 26 0

В Ленобласти спасли медведицу, брошенную хозяином в клетке

Фото, видео: Прокуратура Ленинградской области; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Местные жители два года заботились о хищнике, ситуацию исправила прокуратура.

Прокуратура Ленинградской области спасла медведицу Машу от гибели. Хозяин бросил животное на участке под Петербургом, а сам уехал за границу.

Медведица осталась одна без еды и воды. Ей грозила смерть от истощения и обезвоживания, если бы не добрые соседи. Целых два года они заботились о хищнике. Пока история не дошла до правоохранителей.

Прокуратура добилась лишения владельца права собственности на медведицу. Впереди у нее переезд — животное будет жить в зоопарке в Нижнем Новгороде.

На минувшей неделе жители Кизлярского района Дагестана спасли попавших в беду лошадей. Животные застряли в грязевой яме. Известно, что удалось помочь по меньшей мере одной лошади. Животные очень ослабли и были истощены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Московский зоопарк привезут двух малайских медвежат. Самец и самка присоединятся к медведице, которую привезли в столицу еще летом, после карантина. Имена для всей троицы выберут путем голосования. В последний раз мfлайских медведей привозили в Москву в 1980-х.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.91
-0.52 108.70
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:25
Белоусов на пять лет возглавит набсовет ВСК
20:58
Неравнодушные люди: в Ленобласти спасли медведицу, брошенную хозяином в клетке
20:41
Матвиенко: «Куртукова — это не артист, а песня «Матушка Земля»
20:22
Сделала предложение сама себе: почему Бородину заподозрили в обмане
20:00
На Чукотке задержали браконьера, который хотел продать краснокнижных кречетов
19:46
Любимый десерт как защита от диабета: в чем польза настоящего шоколада

Сейчас читают

Игорь Левитас: Пять примеров, как на Западе Россию пытались объявить агрессором
Холода нипочем: три важных шага по уходу за волосами зимой
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год