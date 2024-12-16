Неравнодушные люди: в Ленобласти спасли медведицу, брошенную хозяином в клетке

Местные жители два года заботились о хищнике, ситуацию исправила прокуратура.

Прокуратура Ленинградской области спасла медведицу Машу от гибели. Хозяин бросил животное на участке под Петербургом, а сам уехал за границу.

Медведица осталась одна без еды и воды. Ей грозила смерть от истощения и обезвоживания, если бы не добрые соседи. Целых два года они заботились о хищнике. Пока история не дошла до правоохранителей.

Прокуратура добилась лишения владельца права собственности на медведицу. Впереди у нее переезд — животное будет жить в зоопарке в Нижнем Новгороде.

На минувшей неделе жители Кизлярского района Дагестана спасли попавших в беду лошадей. Животные застряли в грязевой яме. Известно, что удалось помочь по меньшей мере одной лошади. Животные очень ослабли и были истощены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Московский зоопарк привезут двух малайских медвежат. Самец и самка присоединятся к медведице, которую привезли в столицу еще летом, после карантина. Имена для всей троицы выберут путем голосования. В последний раз мfлайских медведей привозили в Москву в 1980-х.