Всероссийская премия «Служение» поможет развитию сотрудников муниципалитетов

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 16 0

Ирина Гусева: премия «Служение» поможет развитию сотрудников муниципалитетов

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Главный посыл мероприятия заключается в том, что любой человек вне зависимости от профессии может учиться чему-то новому.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» поспособствует развитию компетенций муниципальных служащих России. Об этом сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева заявила на заседании наблюдательного совета премии.

«Какой бы профессии ни был человек, ему всегда хочется стремиться, развиваться, наполняться компетенциями. Премия про это, поэтому добро пожаловать на муниципальную премию «Служение», — заявила Гусева.

Не все понимают, но муниципальные служащие очень многофункциональны. На их плечи часто падают различные обязанности с самой разной функциональностью. Например, во время пандемии им было необходимо в кратчайшие сроки стать специалистами по COVID-19, а после начала специальной военной операции с целью защиты мирных жителей ДНР и ЛНР от террористического режима Киева научиться быстро решать непростые вопросы пострадавших.

Премия «Служение» была учреждена для тех, кто принес для развития муниципалитетов наибольшую пользу и максимально улучшил жизнь обращающихся людей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России начался отбор для участия в исследовании вакцины против рака.

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