Ярко и завораживающе: жители Петербурга наблюдали световые столбы в небе

Редкое природное явление можно увидеть исключительное в темное время суток и в сильный мороз.

Яркое и завораживающее зрелище наблюдали жители Петербурга и Ленинградской области. Это так называемые световые столбы.

Люди активно делились невероятно красивыми кадрами в соцсетях. Редкое природное явление можно увидеть исключительное в темное время суток и в сильный мороз. Это вертикальные полосы, которые возникают от источника света, в данном случае — Луны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что кольца Сатурна в 2025 году дважды исчезнут для наблюдателей с Земли. Это явление можно будет заметить весной и осенью.

При этом в другое время кольца будут видны только очень тонкой полоской. Примечательно, что такое происходит раз в 15 лет.