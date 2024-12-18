Теракт против Кириллова транслировался организаторам онлайн в украинский Днепр

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Евгения Романова
Евгения Романова 72 0

Злоумышленник следил за военными из машины каршеринга.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Telegram/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru

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Видеозапись с камеры в автомобиле, припаркованном возле дома начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, транслировалась в онлайн-режиме в украинский город Днепр (старое название — Днепропетровск). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, подозреваемый в совершении теракта является гражданином Узбекистана. По заданию украинских спецслужб он арендовал машину в каршеринге, чтобы следить за Кирилловым и его помощником. Вместе с тем злоумышленник установил в авто камеру видеонаблюдения.

«Съемка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн-режиме в город Днепр», — говорится в сообщении.

Взрывное устройство было активировано в тот момент, когда Кириллов вышел из подъезда своего дома.

Убийство Кириллова

Утром 17 декабря погибли Игорь Кириллов и его помощник. Трагедия произошла на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом.

Стоит отметить, что Украина, хоть пока и анонимно, уже взяла на себя ответственность за теракт и убийство Кириллова. По словам источника газеты The New York Times из СБУ, киевский режим считал генерал-лейтенанта «законной целью». В то же время в США заявили, что не знали о готовящемся покушении.

Подозреваемый задержан. По данным ФСБ, гражданин Узбекистана по заданию украинских кураторов приехал в Москву, получил самодельное взрывное устройство большой мощности и установил его на электросамокате. Киевский режим пообещал злоумышленнику за убийство Кириллова 100 тысяч долларов и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ понимают цели теракта против Кириллова. Гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ является невосполнимой утратой, он был предан своему долгу. Генерал мешал странам Запада своими разоблачениями их преступлений.

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