Европейские страны не смогут отказаться от российского газа в ближайшие пару лет

Эфирная новость 16 0

Bloomberg: Европа не сможет отказаться от российского газа

Фото, видео: www.globallookpress.com/Cfoto; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

РФ остается главным источником тепла на континенте.

Европа, несмотря на амбициозные планы, не сможет отказаться от российских энергоносителей даже к 2027 году. Такой прогноз дают аналитики информационного агентства Bloomberg.

По заявлениям экспертов, Россия остается одним из главных поставщиков газа на континенте. Об этом свидетельствуют и последние данные Евростата. Европейские страны в октябре потратили на российский газ более одного миллиарда евро — это на 20% больше, чем за тот же месяц годом ранее.

Таким образом Россия заняла вторую строчку по объемам импорта этого топлива в ЕС. А главными покупателями стали Франция, Венгрия, Греция и Испания.

Ранее 5-tv.ru писал, что запасы газа в Европе упали до рекордно низких показателей.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.78
-0.22 108.51
0.17
Судьбоносные перемены: любовный гороскоп для Близнецов на 2025 год

Последние новости

23:15
Заболевших ботулизмом жительниц Екатеринбурга перевели в реанимацию
23:06
Европейские страны не смогут отказаться от российского газа в ближайшие пару лет
22:49
Вы бы не хотели найти это под елкой: стоит ли дарить настоящую змею на Новый год
22:31
Двое похитили 3,4 млн рублей из квартиры московского репетитора
22:18
Задуй свечи: новогодний декор может стать причиной плохого самочувствия
22:01
«Мама не вернется»: в Петербурге женщина оставила новорожденного в ТЦ

Сейчас читают

Турция создала прецедент, опасный для Зеленского и Украины
Кольцо сама себе купила? Почему помолвка Ксении Бородиной вызвала столько шуму
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год