«Мое время истекло»: артист балета Сергей Полунин решил покинуть Россию

Почему он принял такое решение?

Артист балета Сергей Полунин решил покинуть Россию вместе с женой и тремя детьми. Об этом он сообщил в своем блоге.

«Душа не на месте. Спасибо за все, что сделала для меня Россия. Приходит время, и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил», — начал звезда балета.

Родившийся в Украинской ССР Полунин поблагодарил Россию, ставшую ему домом. Он отметил, что здесь он получил большую помощь и создал множество фантастических спектаклей. По его словам, он получил все, что ему нужно и даже больше.

«Спасибо зрителю за поддержку, спасибо всем, кто со мной работал. Главное — я встретил Елену (Елена Ильиных — фигуристка — Прим. ред.), мы сыграли свадьбу в России, и у нас тут родился младший сын Эра», — отметил знаменитость.

Он также подчеркнул, что русский народ — очень добрый и человечный. Однако сейчас его душа рвется за границу. Но куда именно — пока неизвестно.

«Надеюсь только на то, чтобы душа была спокойна и на своем месте. Чтобы семья была счастлива и было интересно. Относитесь с любовью друг к другу. Люди заслуживают, чтобы их любили. Простите за то, что мог или не смог сделать, но я еще пригожусь. Сейчас мне нужно проделать еще долгий путь, другой путь… Неизвестный», — заключил артист.

К слову, артист балета не раз признавался в любви России и ее президенту Владимиру Владимировичу Путину. У Сергея есть целых три татуировки с его изображением.

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