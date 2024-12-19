Пьяную звезду сериала «Штрафбат» Евгения Сологалова выгнали из самолета в Омске

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 26 0

Пьяному актеру из сериала «Штрафбат» Сологалову отказали в перелете в Омске

Пьяного актера из «Штрафбата» не пустили на самолет в Омске

Фото: Instagram*/evgenysologalov

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Артист не смог вылететь в Москву, кроме того, ему грозит штраф или административный арест.

Российский актер кино и сериалов, режиссер-постановщик и педагог Евгений Сологалов не смог вылететь из Омска в Москву — сотрудники аэропорта не пустили его на борт самолета из-за неподобающего состояния. По данным источника 5-tv.ru, 49-летний артист был пьян.

Несостоявшаяся поездка может стать не единственной неприятностью. Ему также грозит штраф от 500 до тысячи рублей или административный арест сроком до 15 суток.

Сологалов — выпускник режиссерского факультета Театрального училища имени Щукина и факультета кинорежиссуры во Всероссийском государственном университете кинематографии имени Герасимова (ВГИК). С 2020 года является преподавателем в Институте современного искусства.

Артист известен широкому зрителю по ролям в фильмах и сериалах «Штрафбат», «Криминальные игры», «Глухарь», «Последняя статья журналиста» и других. На его режиссерском счету 22 киноработы, в том числе ряд эпизодов популярных сериалов «Мент в законе», «Райский», «Таксистка», «Я знаю твои секреты».

Ранее, писал 5-tv.ru, в Госдуме предложили запретить россиянам дарить друг другу алкоголь.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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