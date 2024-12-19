Путин заявил о потере чувства суверенитета гражданами Европы

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 111 0

Между тем это важно для сохранения самой государственности.

Путин заявил о потере чувства суверенитета гражданами Европы

Фото: www.globallookpress.com/ Frank Sorge via www.imago

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Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Жители стран Европы потеряли чувство суверенитета. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов 2024 года».

Глава государства отметил, что жители таких стран как Германия, Франция, Италия и Испания прежде всего гордятся тем, что они — европейцы. И это хорошо видно во всех сферах, будь то оборона, образования или культура. Экономика также не является исключением.

«Вот я говорил о росте нашей экономики. В значительной степени это результат укрепления суверенитета, в том числе проецируемого на экономику. С нашего рынка ушли многие производители. Это к чему привело? Наши предприниматели начали сами производить эти товары», — объяснил глава государства.

Путин подчеркнул, что для России суверенитет очень важен, ведь без фактически него теряется государственность.

«Суверенитет — очень важная вещь, он должен быть внутри, в сердце», — сказал он.

Президент назвал рост российской экономики в значительной степени результатом суверенитета страны.

В рамках «Итогов 2024 года с Владимиром Путиным» проходят пресс-конференция главы государства и его прямая линия. Посмотреть трансляцию программы можно на сайте Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рост экономики в России составил 8%.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным
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