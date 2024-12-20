Еле ходит: состояние здоровья Арнольда Шварценеггера вызвало беспокойство

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 50 0

Арнольд Шварценеггер испытывает проблемы со здоровьем и с трудом передвигается

Шварценеггер уже совсем дед

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Andreas Stroh

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Голливудскую знаменитость запечатлели неузнаваемым и ослабленным на съемках его нового фильма.

Поклонники всерьез переживают за голливудского актера Арнольда Шварценеггера. Видео, сделанное недавно в Нью-Йорке, где проходят съемки нового фильма «Человек с мешком», говорит само за себя: артист с трудом передвигается и не может сесть в автомобиль без посторонней помощи. Шаркающая походка, медлительность и неприветливость в ответ на оклики фанатов — вот, что увидела аудитория соцсети X.

В рождественской ленте Шварценеггер играет Санта-Клауса. Он носит уютные свитера, миленькое красное пальто и белоснежную бороду. Образ добавляет возраста 77-летней звезде. Не говоря уже о совершенно старческих повадках. Поклонники не готовы верить, что годы побеждают легендарного атлета и культового героя боевиков.

«Он ходит скованно, как будто испытывает сильную боль»;

«Этот человек когда-то был самым сильным в мире»;

«Бро никогда не выглядел таким старым и хрупким»;

«Ему почти 80. Надеюсь, я буду выглядеть так же хорошо в этом возрасте», — пишут пользователи соцсети.

Шварценеггер действительно прославился как бодибилдер еще до карьеры в кино. Мощные мускулы и своеобразная харизма превратили его в одно из главных лиц Голливуда. Артист также пробовал себя в политике — был, в том числе, губернатором Калифорнии с 2003 по 2011 годы. Что касается здоровья, оно у Арнольда и правда хрупкое — порок сердца, несколько операций. В 2018-м ему заменили сердечный клапан, а в 2024 установили кардиостимулятор. Как шутил сам артист, теперь он еще больше похож на киборга, которого играл в фильме «Терминатор».

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о судьбе Арнольда Шварценеггера и его пути к мировой славе.

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