«Вам еще и посочувствуют»: как отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь

Интересным способом поделился судмедэксперт.

Для того, чтобы отказаться от алкоголя во время новогоднего застолья, можно сказать, что у вас на него аллергия. Необычный способ предложил судмедэксперт Алексей Решетун в беседе с РГ.

Причины для того, чтобы отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь, могут быть разными: проблемы со здоровьем, психологическое состояние или желание сохранить трезвый рассудок. Однако сделать это может быть сложно — не все поймут внезапный порыв к трезвости.

Судебно-медицинский эксперт Института анатомии и морфологии рассказал, как он поступает в таких случаях. По его словам, если сказать, что алкоголь противопоказан из-за аллергической реакции, то вам еще и посочувствуют. Приставать с предложениями выпить больше никто не станет.

Эксперт также отметил, что даже при условии, что вы пьете не чаще одного раза в неделю, организму наносится непоправимый ущерб. Органам и тканям, попадающим под влияние вещества, нужно много времени на восстановление, прежде чем они получат новую дозу.

Судмедэксперт призывает людей помнить о том, что алкоголь — опасный яд. От его употребления стоит воздерживаться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, к чему приводит злоупотребление пивом.