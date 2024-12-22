Трамп решил утвердить политику, по которой в США будут только два пола

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал утвердить на государственном уровне официальную политику, согласно которой в стране будут признавать лишь два пола — мужской и женский. Об этом он сообщил во время конференции Turning Point USA в штате Аризона.

«При администрации Трампа будет официальная политика властей США, по которой существует только два пола — мужчины и женщины. Это не звучит особенно сложно, не так ли?» — заявил он.

Слова Трампа публика встретила аплодисментами.

Выборы президента США

Выборы американского лидера прошли 5 ноября. Демократическую партию представляла вице-президент США Камала Харрис, а республиканцев — бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Трамп неоднократно заявлял, что завершит все вооруженные противостояния в мире, в том числе обещал урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке и украинский конфликт. Кроме того, миллиардер Илон Маск, которого Трамп намерен назначить одним из руководителей Департамента эффективности госуправления в правительстве, поддержал желание будущего главы государства назначить пожизненное тюремное заключение для врачей, проводящих операции по смене пола детям.

Инаугурация избранного президента США назначена на 20 января 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звонок Трампа президенту России Владимиру Путину может закончить конфликт на Украине.