Поведение властей Евросоюза не удивляет. Голословные обвинения, искажение фактов, антироссийская истерия — это характерные черты действующих чиновников ЕС, которые нередко в результате оказываются в глупом положении.

Так, поиск российского следа на выборах в Румынии обернулся грандиозным скандалом. Выяснилось, что никакого вмешательства со стороны Москвы не было, и все заявления властей об этом оказались фейком. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Женщины, рассуждающие о качествах будущего румынского лидера, хоть и сорвали президентские выборы в стране, но не были «агентами Кремля». К такому выводу после проведенного расследования пришла налоговая служба Румынии.

О «русском следе» из TikTok и вмешательстве в президентские выборы в Румынии заговорили сразу после первого тура. В нем победил независимый кандидат Кэлин Джорджэску, набрав 23% голосов. Политика не считали фаворитом, он критикует НАТО и обещал не оказывать помощь Украине. Его программа основана на решении внутренних социальных проблем.

«Демократия в западных странах работает следующим образом: пока люди голосуют за тех, за кого хочет Вашингтон, все в порядке. Тогда это демократия. Если же они голосуют против друзей Вашингтона, то это проблема, это не демократия, и Россия во всем виновата», — говорит политолог Кристоф Херстель.

Действительно, вот меховая шапка, красивая девушка, томик Достоевского — как говорится, не хватает медведя и балалайки. Но, посмотрев эти ролики из TikTok, и почитав комментарии, где сплошь фамилия Джорджэску, Конституционный суд постановил вполне серьезно, и просто отменил результаты президентских выборов.

«Я верю, что все же найдется достойный прокурор, которому доверяет народ этой страны, который прольет свет на эту ситуацию, человек, которого мы все будем ценить за его достоинство», — заявляет кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску.

В ответ на решение конституционного суда политик подал апелляцию, срок рассмотрения которой истекает уже сегодня.

«Конституционный суд по основному закону Румынии только утверждает выборы, он не может отменять выборы. Но произошла такая ситуация, и власть фактически сегодня была узурпирована», — объясняет молдавский политолог Александр Кориненко.

И это похоже на правду. Полномочия президента Клауса Йоханниса истекли 21 декабря. Но он отказался покидать свой пост, заявив, что до инаугурации нового лидера, продолжит исполнять свои обязанности. А правительство страны пока не может даже определиться с датой нового голосования.

«Румыния — стабильная, безопасная и надежная страна. Я говорю это для экономики, для инвесторов, для финансовых рынков. Я говорю это Европейскому союзу. Румыния была и остается безопасной, прочной, проевропейской страной», — уверен президент Румынии Клаус Йоханнис.

В ходе расследования налоговой службы выяснилось, что те самые TikTok-ролики проплатили конкуренты Джорджэску из проевропейской национальной либеральной партии. Так они хотели помочь своему кандидату Николаю Чукэ отобрать голоса у прямых конкурентов, но помогли Джорджэску.

«Это практически формализованный государственный переворот. Верховенство закона находится в искусственной коме, а правосудие подчинено политическим приказам и практически утратило свою суть. Это уже не правосудие, а приказ сверху», — указывает Джорджеску.

Исход первого тура выборов в Румынии объясняют не столько ошибкой в расчетах проевропейских либералов, сколько разочарованием избирателей в остальных кандидатах. Антисистемный Джорджэску, выступающий в первую очередь, за интересы своей страны, вполне устроил народ. Но вот европейской семье еще один непослушный сын явно не нужен.