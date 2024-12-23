«Кишинев отыграется»: Молдавия собирается начать военную операцию в Приднестровье

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Евгения Романова
Евгения Романова 68 0

Президент Молдавии Санду готовит план военной операции в Приднестровье

+«Кишинев отыграется»: Молдавия собирается начать военную операцию в Приднестровье

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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В республике назревают проблемы с энергоснабжением из-за возможного прекращения транзита газа из РФ через Украину. Президент Майя Санду решила отыграться на пророссийском регионе.

Президент Молдавии Майя Санду пообещала отыграться на Приднестровье из-за вопросов поставок газа. Об этом сообщает Служба внешней разведки России.

Отмечается, что Санду в ходе совещания с кабмином «вышла из себя» после доклада о проблемах энергоснабжения республики, с которыми та может столкнуться после истечения договора Москвы и Киева на транзит газа 31 декабря.

«Она (Майя Санду. — Прим. ред.) категорически отказалась обсуждать этот вопрос с Украиной и безапелляционно возложила всю ответственность на Россию. По словам Санду, «если Москва не найдет способ доставить сюда газ, то Кишинев отыграется на пророссийском Приднестровье», — передают в СВР.

Вместе с тем Санду приказала возбудить уголовные дела в отношении властей Приднестровья «за сепаратизм». Президент также распорядилась подвергать жителей ПМР досмотрам при пересечении границ региона, а также потребовала подготовить силовой захват находящейся в Приднестровье Молдавской государственной районной электростанции (ГРЭС).

Кроме того, Санду заявила, что власти должны разработать план военной операции по установлению контроля над ПМР и ликвидации присутствия миротворцев РФ в регионе.

С 16 декабря в Молдавии действует чрезвычайное положение. Подобные радикальные шаги вызвали недовольство у молдавской оппозиции, и ее депутаты предложили вынести правительству вотум недоверия. Однако голосов для этого не хватило. В стране назревает энергетический кризис из-за возможного прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Молдавию уверенно надвигается серьезный энергетический кризис, однако президент республики Майя Санду отказывается решать проблему единственным возможным в этой ситуации способом.

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