Собянин рассказал, как Москва поддерживает семьи участников СВО в Новый год

В столице для семей участников специальной военной операции (СВО) подготовили насыщенную новогоднюю программу. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Все дети от 3 до 13 лет получат сладкие подарки, пригласительные на новогодние елки и билеты на катки в парках города. Сладости ребятам уже начала доставлять команда Дедов Морозов», — написал мэр Москвы.

Кроме того, специальные подарки к новогоднему столу привозят женам и родителям военнослужащих. С каждой семьей связываются специалисты новогоднего контакт-центра, предлагают удобное время для визита и передачи подарков.

Большую программу подготовили и в едином центре поддержки участников СВО и членов их семей. В нее входят спортивные, развлекательные, кулинарные занятия и мастер-классы. К семейному дню, который состоялся накануне, присоединились более 100 семей.