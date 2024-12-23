Собянин рассказал, как Москва поддерживает семьи участников СВО в Новый год

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 33 0

Специальные подарки к новогоднему столу привозят женам и родителям военнослужащих.

Собянин рассказал, как Москва поддерживает семьи участников СВО в Новый год

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

В столице для семей участников специальной военной операции (СВО) подготовили насыщенную новогоднюю программу. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Все дети от 3 до 13 лет получат сладкие подарки, пригласительные на новогодние елки и билеты на катки в парках города. Сладости ребятам уже начала доставлять команда Дедов Морозов», — написал мэр Москвы.

Кроме того, специальные подарки к новогоднему столу привозят женам и родителям военнослужащих. С каждой семьей связываются специалисты новогоднего контакт-центра, предлагают удобное время для визита и передачи подарков.

Большую программу подготовили и в едином центре поддержки участников СВО и членов их семей. В нее входят спортивные, развлекательные, кулинарные занятия и мастер-классы. К семейному дню, который состоялся накануне, присоединились более 100 семей.

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