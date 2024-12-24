«Детский утренник»: лидер группы «Бахыт-Компот» о самом трогательном выступлении

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 19 0

Лидер «Бахыт-Компота» Степанцов назвал трогательным выступление в ДНР

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция Вадима Степанцова, посвященная 35-летнему юбилею коллектива.

Самым трогательным для лидера рок-группы «Бахыт-Компот» Вадима Степанцова стало выступление на детском утреннике в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом музыкант рассказал на пресс-конференции, посвященной 35-летнему юбилею коллектива, в пресс-центре МИЦ «Известия».

«Самое интересное и трогательное выступление у меня случилось ровно год назад, в декабре, когда меня пригласил озвучить роль волшебника Гудвина в детском утреннике волонтерский детский театр, который ездит туда с 2015 года, устраивает Новый год детишкам в ДНР», — поделился Степанцов.

В ходе пресс-конференции лидер «Бахыт-Компота» поделится планами на юбилей группы, он также расскажет о новых проектах.

«Бахыт-Компот» — российский музыкальный рок-коллектив. Первое публичное выступление состоялось в начале января 1990 года на фестивале «Рок-акустика» в Череповце.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему рэпер ST (Александр Степанов) испытывает гордость от того, что имеет возможность выступать в Донбассе.

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