Нужно искать компромиссы: Петров проговорился о проблемах в отношениях с женой

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 66 0

Жена Петрова недовольна тем, что он редко бывает дома

Накануне родов жены Петров проговорился о проблемах в браке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Актер заявил, что новогоднюю ночь он проведет с супругой.

Актер Александр Петров признался, что у него появились проблемы в браке с Викторией Антоновой из-за его постоянного отсутствия дома. Об этом он рассказал на шоу VK Видео.

Супруга актера очень недовольна тем, что он часто пропадает на съемках. Например, в этом году Петров успел съездить по работе в Тобольск, Касимов, Рязань, Нижний Новгород и другие города.

Актер признался, что и сам был бы рад больше проводить времени с семьей, к тому же скоро у пары ожидается пополнение.

«Ну, конечно, она хочет, чтобы я максимальное время проводил дома, и я этого хочу», — говорит Петров.

Теперь ради любимой и своего будущего малыша актер намерен учиться искать компромиссы и совмещать карьеру с семейной жизнью. Например, артист уже решил, что в эту новогоднюю ночь точно будет рядом с супругой, а о работе и речи быть не может.

О беременности 23-летней Виктории стало известно совсем недавно. Появление на свет малыша ожидается в начале 2025 года.

Роман Александра Петрова и Виктории Антоновой развивался очень стремительно: пара поженилась спустя пару недель после знакомства. Как признавался сам актер, уже в первую их встречу он почувствовал, что встретил «свою» женщину.

Ранее 5-tv.ru писал, что Петров пожелал быть номинированным на «Оскар».

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