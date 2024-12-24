Нужно искать компромиссы: Петров проговорился о проблемах в отношениях с женой
Жена Петрова недовольна тем, что он редко бывает дома
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Актер заявил, что новогоднюю ночь он проведет с супругой.
Актер Александр Петров признался, что у него появились проблемы в браке с Викторией Антоновой из-за его постоянного отсутствия дома. Об этом он рассказал на шоу VK Видео.
Супруга актера очень недовольна тем, что он часто пропадает на съемках. Например, в этом году Петров успел съездить по работе в Тобольск, Касимов, Рязань, Нижний Новгород и другие города.
Актер признался, что и сам был бы рад больше проводить времени с семьей, к тому же скоро у пары ожидается пополнение.
«Ну, конечно, она хочет, чтобы я максимальное время проводил дома, и я этого хочу», — говорит Петров.
Теперь ради любимой и своего будущего малыша актер намерен учиться искать компромиссы и совмещать карьеру с семейной жизнью. Например, артист уже решил, что в эту новогоднюю ночь точно будет рядом с супругой, а о работе и речи быть не может.
О беременности 23-летней Виктории стало известно совсем недавно. Появление на свет малыша ожидается в начале 2025 года.
Роман Александра Петрова и Виктории Антоновой развивался очень стремительно: пара поженилась спустя пару недель после знакомства. Как признавался сам актер, уже в первую их встречу он почувствовал, что встретил «свою» женщину.
Ранее 5-tv.ru писал, что Петров пожелал быть номинированным на «Оскар».
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