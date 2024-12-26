Сумма выросла: в России стали больше тратиться на новогодние подарки самим себе

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В РФ средний чек на новогодний подарок самому себе составляет 15,5 тысяч рублей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Примерно каждый десятый в канун праздника приобретает гаджеты или дорогую одежду.

Россияне стали намного охотнее тратить деньги на новогодние подарки самим себе. Средний чек вырос до 15 с половиной тысяч рублей. Хотя всего год назад эта сумма была вдвое меньше.

Примерно каждый десятый в канун праздника приобретает гаджеты или дорогую одежду. Зачастую покупку таких товаров откладывают. Но в преддверие Нового года люди-таки решаются на долгожданное приобретение.

Чуть меньше россиян отдают предпочтение практичным подаркам. К ним относят, например, косметику, бытовую технику, наборы постельного белья. Многие под Новый год готовы потратить деньги на увлечения и хобби. Еще 5% опрошенных решили пополнить шкатулку новыми ювелирными украшениями.

Ранее рассказывал о том, как эффективно расслабиться в новогодние праздники. Главное правило — никакой работы!

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