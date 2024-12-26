Собянин: научные проекты медорганизаций Москвы получат грантовую поддержку

В столице определили победителей грантовой программы по поддержке научных команд в городских медицинских организациях. Среди них 35 разработок. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Среди них — передовые биотехнологические разработки для решения сложных задач в онкологии, кардиологии и регенеративной медицине», — уточнил Мэр Москвы.

В числе победителей — тест-система для прогнозирования ответа на иммунотерапию в онкологии, мембраны для реконструкции барабанной перепонки, которые будут печататься на специальном биопринтере. Кроме того, грантовую поддержку получат разработчики нового типа имплантируемых устройств — стентов с инкапсулированными препаратами для эндоскопического введения в желчные протоки, которые после установки постепенно высвобождают лекарства. Технология раннего прогнозирования когнитивных расстройств, включая деменцию и болезнь Альцгеймера, также в числе победителей.

Срок реализации проектов — от одного года до трех лет.

Всего было подано 217 заявок — в полтора раза больше, чем в прошлом году.

«Поддерживаем научные проекты столичных медиков, ежегодно выделяем на это свыше одного миллиарда рублей. С 2022 года отобрали 142 проекта, многие из которых впервые применены в клинической практике как в России, так и в мире», — добавил Сергей Собянин.

Единым оператором грантовой программы выступает Московский центр инновационных технологий в здравоохранении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый мост открыт через Москву-реку в районе улицы Мясищева. Он связал Филевскую и Мневниковскую поймы.