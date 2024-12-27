«Быть сильными»: Путин ответил на вопросы об «Орешнике», СВО и диалоге с Западом

На фотографировании после завтрака уже все лидеры были в отличном расположении духа. Это важно для глав государств, которые изначально объединялись для того, чтобы устранить все политические и экономические ограничения на внутреннем рынке. Тему продолжил обозреватель «Известий» Николай Иванов.

Владимир Путин подводит итоги не только неформального саммита СНГ и встречи лидеров ЕАЭС. Это финальная точка всего 2024 года.

Вопросы — по самым горячим темам: Украина, отношения со Штатами. Сейчас западные СМИ наперебой спорят — где встретятся Путин и Трамп. Будто это решенное дело. А между тем сообщается, что в команде избранного президента предложили заморозить вступление Украины в НАТО. Но это совсем не новая идея — Вашингтон прекрасно знает, что об этом думают в Москве.

«Еще в 2021 году действующий пока президент США Джо Байден предложил мне именно это — отсрочить принятие Украины в НАТО на 10–15 лет, потому что она сейчас не готова. На что я резонно ответил, ну да, она не готова сегодня, но вы ее подготовите и примете, с точки зрения исторического расстояния и сроков это — одно мгновение. Для нас какая разница, сегодня, завтра или через 10 лет», — отметил Путин.

При этом Россия никогда не отказывалась от диалога с Западом. На прошлой неделе в Москву приезжал словацкий премьер Роберт Фицо. Детали визита не раскрывались. Журналисты спросили — может, он предлагал свою страну в качестве площадки для переговоров?

«Он сказал: если дойдет дело до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его стороны для проведения таких переговоров. Но и мы не против, если до этого дойдет, почему нет. Потому что Словакия занимает такую нейтральную позицию с нашей точки зрения, эта позиция является нейтральной, и это приемлемый для нас вариант», — заявил Путин.

При этом Украина на переговоры по-прежнему не идет, наоборот, идет на эскалацию конфликта, бьет по мирным городам и селам. Репортеры спросили: а «Орешник» скоро взлетит?

«Применили пять-семь систем ATACMS. Вы слышали, что было сказано вчера или позавчера? Российская армия ответила комплексным ударом — 240 или 221 удар высокоточным дальнобойным оружием. Если нужно будет, и если мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, то мы, конечно, его используем, но мы не спешим. Да это и не секрет, мы не скрываем, и я говорил — у нас пока не много систем „Орешник“. Они у нас есть, и не одна система, но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, и оно предназначено для решения определенных задач», — ответил на вопрос Путин.

Доходит до абсурда. Украина отказывается от транзита нашего газа в Европу. К примеру, закрыла маршрут через Сохрановку и требует денег с России через суд.

«У нас контракт с ними — транзитируй или плати. Они закрыли, а потом предъявили нам иск в суде с требованием оплатить то, что не шло транзитом через Украину. На вопрос „Газпрома“: „Вы чего, с ума сошли что ли? Вы же закрыли этот транзит“. — „Ну, мы закрыли, а вы платите нам все равно деньги“. Бред какой-то», — сказал Путин.

Лекарство от этого сумасшествия есть. Путин еще раз подтвердил: будем выполнять все цели специальной военной операции. Поддержка наших бойцов на фронте — это одна из первоочередных задач.

«Вот мы с вами разговариваем, а они сражаются. Ребята форсируют водные преграды, где-то они это делают с помощью технических средств, а где-то нет. И я спрашиваю командиров: „Как ребята преодолевают эту водную преграду?“ — „Вброд“. Вот мы с вами стоим, здесь тепло. На улице ветрено, но здесь тепло и светло. А ребята вброд», — отметил Путин.

На любые вызовы Россия готова ответить, потому что мы — вместе.

— Владимир Владимирович, Николай Иванов, «Известия». Служба внешней разведки сообщила о том, что Молдавия может стать новой горячей точкой на карте. МИД накануне сказал, что будет попытка расшатать ситуацию в Белоруссии, естественно, с помощью Запада. Может быть, наивный вопрос — а что нужно сделать, чтобы прекратились эти попытки поджигать наши границы?

— Быть сильными. С Новым годом!