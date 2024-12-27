«Погодка огонь»: сугробы на Сахалине выросли до 80 сантиметров

Встали трассы, аэропорты и паромная переправа.

На Сахалине объявлено штормовое предупреждение — из-за сильнейшей метели. Как сообщили метеослужбы, высота снежного покрова местами достигла 80 сантиметров.

Несколько федеральных и региональных трасс временно закрыли для проезда. Приостановили и движение общественного транспорта. Видимость на дорогах сильно ограничена из-за ветра. Порывы достигают 35 метров в секунду, что соответствует ураганным значениям.

«Поехали на работу. Застряли, короче. Погодка огонь, называется», — рассказал местный житель.

Нарушена работа двух аэропортов — сотрудники не успевают расчищать снег. Закрыта паромная переправа Холмск-Ванино. В городах и селах коммунальные службы дежурят в усиленном режиме.

Кроме того, из-за непогоды, власти региона перевели несколько школ на дистанционное обучение.