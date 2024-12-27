«Гимн народа»: хор Сретенского монастыря исполнил песню «Конь» группы «Любэ»

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 66 0

Хор Сретенского монастыря исполнил композицию «Конь» группы «Любэ»

Фото, видео: Наталья Минаева; 5-tv.ru

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Композитор Игорь Матвиенко поделился историей создания легендарной композиции.

Хор Сретенского монастыря перепел хит группы «Любэ» — песню «Конь». Коллектив исполнил легендарную композицию в новой обработке, она уже доступна на музыкальных стриминговых сервисах.

Песня почти сразу стала неофициальным гимном России. На протяжении многих лет ее кавер-версии записывают на разных языках мира. Историей создания хита поделился народный артист России Игорь Матвиенко.

«Первым делом у меня появился припевчик, этот напев: „Мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем“. И я даже не знал, для кого я буду делать эту песню — у первого варианта был достаточно современный бит, с таким русским „запевчиком“. Но когда я стал работать над мелодией, развивать песню, то почему-то захотелось сделать ее акапельной, без инструментов», — вспоминает он.

Затем Матвиенко показал наброски хормейстеру Николаю Кулешову, который предложил собрать хор специально для этой композиции.

Позже к данной мелодии поэт-песенник Александр Шаганов сочинил стихи. По словам Матвиенко, Шаганов сумел сделать достаточно простую историю с драматургией и развитием в конце.

Сам поэт отмечает, что песню «Конь» знает и любит каждый русскоязычный человек. Она радует людей в праздники и вдохновляет в тяжелые времена.

«Настолько уникальный вышел «Конь»! Каждую неделю мне присылают весточку от него. То какой-нибудь ребенок исполнит, то какой-нибудь заморский хор. Один человек сказал мне однажды: «Есть гимн страны, а есть гимн народа», — рассказал Шаганов.

Впервые композиция была представлена в Севастополе на фестивале «Звездный прибой». По словам Игоря Матвиенко, во время исполнения песни у солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева выступили на глазах слезы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что не поделили экс-солистки группы «Мираж».

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