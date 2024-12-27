Певца Шарлота* приговорили к 5,5 года за реабилитацию нацизма

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 20 0

Исполнителю также запрещено пользоваться Интернетом в течение четырех лет.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Тарасов; 5-tv.ru

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Суд в Самаре приговорил певца Эдуарда Шарлота* к 5,5 года колонии-поселения по обвинению в реабилитации нацизма. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Шарлоту запрещено пользоваться Интернетом в течение четырех лет. Суд также прекратил уголовное дело о похищении или повреждении документов (ст. 325 УК РФ). Сам Шарлот во время слушания попросил прощения у жителей России.

Гособвинение просило заключить певца на семь лет и пять месяцев по обвинению в реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих, порче документов и экстремизме.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали видеозаписи, на которых Шарлот оскорбляет чувства верующих и глумится над символами воинской славы. На видео певец уничтожал георгиевские ленты, уничижительно перепевал песню «День Победы» и читал оскорбительные стихи про патриарха Кирилла.

Сторона защиты назвала запрашиваемое прокурором наказание для Шарлота «чудовищно жестоким» и настаивала на снятии с певца обвинений и прекращении разбирательства в отношении него. Адвокат утверждал, что Шарлот на видео разрывал якобы не саму георгиевскую ленту, а только букву Z. Кроме того, «День Победы» он перепевал, никак не оскверняя праздник, а стихи про патриарха читал, исключительно желая «хайпануть».

Сам Шарлот ранее частично признал вину по делу о реабилитации нацизма. На заседании суда в октябре он признался, что действительно присутствует на опубликованных в сети в 2023 году видео, направленных на осквернение воинской славы России.

Также суд допросил женщину, которая проживала с Шарлотом и его отцом на протяжении долгого времени. Она заявила, что считает ролики певца «ребячеством», и он не собирался ими кого-то оскорбить.

Шарлота задержали в аэропорту Пулково 22 ноября 2023 года, затем его этапировали в Самару. В отношении певца были возбуждены сразу три уголовных дела о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Из СИЗО певец записал видеообращение, в котором попросил прощения у патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всех верующих, которых оскорбил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что апелляционный военный суд принял решение смягчить приговор режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук*, осужденным за оправдание терроризма.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

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